Polícia Civil prende investigado por homicídio e ocultação de cadáver de professora em Lucas do Verde

Policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde cumpriram na noite de domingo (28.04) o mandado de prisão de um criminoso de 31 anos investigado por envolvimento no homicídio e ocultação de cadáver de uma professora do município, com quem ele tinha envolvimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.