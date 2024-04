Prefeitura de Cuiabá investe R$ 1 milhão em novo complexo esportivo

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, entrega mais uma obra de grande alcance social para a comunidade. Desta vez, os moradores do Bairro Cidade Verde serão beneficiados com um novo espaço, o Complexo Esportivo Adair Firmiano de Souza, que será inaugurado às 9h, desta quarta-feira (1), Dia do Trabalhador. Com recursos próprios de aproximadamente R$ 1 milhão, a obra foi realizada em parceria com a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e faz parte das comemorações do aniversário do bairro, que completa 56 anos neste mês.

