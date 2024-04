Prêmio de Eficiência e Inovação do Governo de Mato Grosso: Reconhecendo o Serviço Público

O Governo de Mato Grosso está preparando o edital da 2ª edição do Prêmio de Eficiência e Inovação em Práticas Públicas. O prêmio tem o propósito de incentivar a inovação nos órgãos do Estado, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços ofertados à população e, ainda, tornar o Estado cada vez mais eficiente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.