PRF intensifica ações educativas em todo o Brasil para o Maio Amarelo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está fortalecendo suas iniciativas educativas de trânsito em todo o território nacional em consonância com o Maio Amarelo, um movimento global em prol da segurança viária. Com o objetivo de promover condutas seguras nas estradas. Com auxílio do programa "Cinema Rodoviário" condutores são abordados e convidados a participar de palestras e assistir a vídeos educativos sobre segurança no trânsito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.