Primeira-dama Márcia Pinheiro inaugura Espaço de Acolhimento da Mulher na UPA Verdão

Referência no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, Cuiabá passa a contar com o 2º Espaço de Acolhimento da Mulher. Inaugurado na tarde desta terça-feira (30), pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, a unidade irá funcionar na Unidade de Pronto Atendimento-UPA Verdão. Para prestar uma homenagem e as ações no combate à violência de gênero, a unidade recebeu o nome de uma vítima de feminicídio, Joice Oliveira Alexandrina, que morreu apenas aos 16 anos de idade, deixando uma filha, que na época tinha apenas nove meses e, hoje está com 12 anos de idade.

