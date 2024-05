Processo seletivo para especializações a distância em Lucas do Rio Verde

Estão abertas a partir desta quarta-feira (08), as inscrições para o processo seletivo de estudantes para a Especialização em Novas Tecnologias e Linguagens no Ensino de Língua e Literatura e a Especialização em Ensino de Matemática. Os cursos são ofertados pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da pró-reitoria de Ensino de Graduação e Universidade Aberta do Brasil (UAB) na modalidade a distância, com polo em Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.