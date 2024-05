Professora Ivane Almeida: um legado de altruísmo e inclusão

Alto contraste

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, lamentaram o falecimento da professora Ivane Almeida Costa, que deixou um legado de altruísmo e amor ao próximo. Ivane foi a primeira gestora da Educação Especial do estado de Mato Grosso e pioneira no atendimento da pessoa com deficiência. Ela desenvolveu vários trabalhos buscando garantir os direitos das pessoas com deficiência, sendo uma das fundadoras da Associação de Pais e Amigos de Cuiabá (APAE) e da Associação Pestalozzi no interior. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



