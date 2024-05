Programa SER Família: Entrega de Cartões Beneficia Famílias em Lucas do Rio Verde

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde informa que os novos cartões do Programa SER Família estão disponíveis para as famílias selecionadas para receber o benefício. Os auxílios serão entregues nesta sexta-feira (17), no Auditório do Pioneiros, na Prefeitura de Lucas do Rio Verde (entrada pelos fundos), das 9h30 às 12h.

