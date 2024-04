Programação da Campanha Abril Laranja: Vacinação e Castração para Pets

Alto contraste

Muitos tutores aproveitaram logo as primeiras horas desta segunda-feira (29), primeiro dia da programação do Abril Laranja, para colocar a vacinação dos cães e gatos em dia. A vacinação, oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Unidade de Vigilância em Zoonoses, é uma entre tantas outras ações voltadas para a causa animal no evento promovido pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentáve da Prefeitura de Cuiabá. No total, 88 pets receberam a dose da vacina antirrábica. Mais de 70 guias de castrações gratuitas também foram entregues por meio doSargento Vidal, parceiro do evento. Na terça-feira (30), último dia da programação no mesmo local a partir das 8h às 17h. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



