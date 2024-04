Projeto Águas do Cerrado: Inscrições para nova etapa encerram neste domingo

Com início no último sábado, 20 de abril, os interessados em participar da segunda etapa do projeto habitacional “Águas do Cerrado” tem até este domingo, 28 de abril, para fazer o agendamento para inscrição do Projeto Habitacional Condomínio Águas do Cerrado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.