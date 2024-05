Projeto de lei concede título de 'Suíça Brasileira' a Nova Friburgo

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (14) projeto de lei que concede ao município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o título de "Suíça Brasileira". O município nasceu no contexto da imigração suíça para o Brasil, no século 19.

