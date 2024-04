Projeto de Lei propõe isenção de imposto de renda para aposentadoria de pessoas com autismo O Projeto de Lei 892/24 isenta do imposto de renda a remuneração de aposentadoria e pensão de pessoa com autismo ou seu representante...

Momento MT| 16/04/2024 - 14h33

