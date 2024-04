Próximas Etapas do Processo Seletivo 2024 da Prefeitura de Diamantino

A Prefeitura de Diamantino tem o prazer de informar a todos os inscritos no Processo Seletivo 2024 sobre as próximas etapas. Pedimos que se atentem às seguintes informações: A Prefeitura de Diamantino tem o prazer de informar a todos os inscritos no Processo Seletivo 2024 sobre as próximas etapas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.