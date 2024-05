Receita deliciosa de Enroladinho de Presunto e Queijo

Alto contraste

Enroladinho de presunto e queijo é uma opção prática e saborosa para um lanche rápido ou para servir como petisco em uma reunião com amigos. Com ingredientes simples como farinha de trigo, queijo, presunto, tomate e orégano, é possível preparar essa delícia em poucos passos. Basta misturar os ingredientes, fazer bolinhas com a massa, rechear e assar. O resultado final é um salgado crocante por fora e macio por dentro, perfeito para qualquer ocasião.



