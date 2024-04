Reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Carlos Ceconello será entregue nesta terça-feira (30)

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde entrega nesta terça-feira, 30 de abril, a reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Carlos Ceconello. O ato será realizado na unidade escolar, com início previsto para as 16h30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.