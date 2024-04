Salário de abril já está disponível para os servidores municipais de Rondonópolis

Cumprindo o compromisso de pagar os servidores municipais dentro do mês trabalhado, o prefeito José Carlos do Pátio, por meio da Secretaria de Finanças, realizou a transferência do valor da folha de pagamento referente ao mês de abril, fechada em R$ 21.903.991,82, nesta segunda-feira (29).

