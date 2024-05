São Paulo brilha em vitória contra o Fluminense

O São Paulo conquistou sua quinta vitória em seis jogos com Luis Zubeldía à frente da equipe, ao vencer o Fluminense por 2 a 1, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor paulista entrou no G6 do campeonato e figura agora na quinta colocação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.