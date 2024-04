Secretário de Saúde e médicos se reúnem para alinhar estratégias no TCE Nesta segunda-feira (15), o secretário municipal de Saúde, Deiver Teixeira participou de uma reunião com o conselheiro Guilherme...

Nesta segunda-feira (15), o secretário municipal de Saúde, Deiver Teixeira participou de uma reunião com o conselheiro Guilherme Maluf no Tribunal de Contas do Estado – TCE, para tratar sobre a saúde pública do município. Participaram também o secretário adjunto de Gestão, João Gustavo Volpato, o diretor de Atenção Secundária, Marcus Fabrício, o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Giovani Koch e médicos das empresas que prestam serviços de ortopedia e neurologia no Hospital Municipal de Cuiabá.

