Seduc divulga lista de estudantes selecionados para intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta terça-feira (16.04), a lista da 2ª chamada de estudantes classificados para o Programa de Intercâmbio MT no Mundo. Os suplentes convocados têm até sexta-feira (19) para entregar, na unidade em que estudam, os documentos exigidos no edital do programa.

