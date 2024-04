Senador Carlos Viana defende ampliação de licenças por maternidade e paternidade

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Carlos Viana (Podemos-MG) pediu a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 58/2023, que estende a licença-maternidade de 180 dias a todas as mulheres, sem distinção entre as trabalhadoras celetistas e servidoras públicas (que já têm esse direito), além de aumentar para 20 dias a licença-paternidade, sem distinção do regime de trabalho para os homens.

