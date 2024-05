Senador Eduardo Girão alerta sobre os perigos da legalização de bingos e cassinos Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) demonstrou preocupação com a votação do projeto que autoriza...

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) demonstrou preocupação com a votação do projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos. O projeto autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão com pelo menos 100 quartos, restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Debatedores defendem inclusão de educação financeira no ensino básico

• Mdic suspende prazos de processos comerciais contra empresas do RS

• ALMT sedia Caravana da Sudeco

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.