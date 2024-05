Sete pessoas detidas em flagrante por sequestro e tortura chocam população

Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (13.05), suspeitos por tortura, sequestro, formação de quadrilha e lesão corporal, no setor Triunfo, no município de Confresa (1.059 km de Cuiabá). Um homem, de 24 anos, foi encontrado com as mãos e pés amarrados e com diversas escoriações pelo corpo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.