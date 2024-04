Sorriso recebe o primeiro cartão do SER Família Mulher no interior do Estado Sorriso será o primeiro Município do interior do Estado a receber o cartão do Programa SER Família Mulher. O Programa foi lançado...

