Subcomissão de doenças raras aprova plano de trabalho para 2024

A Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras (CASRaras) aprovou, nesta terça-feira (30), o seu plano de trabalho para 2024. Os dez anos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria 199, de 2014, do Ministério da Saúde, é o principal foco do colegiado para este ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.