Termômetros despencam com a chegada da frente fria: mínima de 1ºC no RS e 16ºC em SP As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo devem registrar uma baixa significativa nos termômetros nesta quinta-feira (18). De...

Termômetros de São Paulo vão passar a registrar temperaturas cada vez mais baixas com a aproximação do inverno

As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo devem registrar uma baixa significativa nos termômetros nesta quinta-feira (18). De acordo com o Instituto Climatempo, uma frente fria formada entre Brasil, Uruguai e Argentina vai derrubar as temperaturas de diversas capitais brasileiras, especialmente da região Sul, Sudeste e Centro Oeste. No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical ajuda a derrubar as temperaturas, que terão mínima de 1ºC.

