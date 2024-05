Vereador Dr. Luiz Fernando propõe medidas rigorosas para garantir cumprimento de TAC da saúde

Com um novo (TAC) Termo de Ajustamento de Conduta em elaboração pelo (TCE) Tribunal de Contas do Estado o vereador Dr. Luiz Fernando avalia a medida como salutar, necessária e possível mitigadora do caos na saúde de Cuiabá, porém defende punições severas em caso de descumprimento, como a aplicação de multas pesadas no CPF dos gestores públicos.

