Zenaide Maia pede medidas urgentes para lidar com impactos das mudanças climáticas

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento nesta terça-feira (7), manifestou solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores tragédias climáticas já registradas na história do Brasil. A senadora destacou a importância da união nacional em momentos de crise e ressaltou a necessidade urgente de respostas eficazes por parte do Estado para lidar com os impactos das mudanças climáticas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.