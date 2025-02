Número de crianças leitoras no 2º ano do fundamental cresce 30% em SP em um ano 2024 terminou com 286,6 mil alunos sabendo ler, superando 220,8 mil de 2023; se comparado 1º e 2º semestre, salto foi de 57% Cidades|Do R7 24/01/2025 - 13h10 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h48 ) twitter

O número de crianças leitoras aumentou no estado de São Paulo. Monitoramento da Secretaria de Educação, na avaliação fluência leitora, aponta um salto de 30% na evolução de leitura em crianças do 2º ano do ensino fundamental, se comparado os dados do segundo semestre de 2024 com os do mesmo período de 2023.

O resultado, divulgado nesta sexta-feira (24), aponta que ano passado encerrou com 286,6 mil crianças sabendo ler — levando em conta leitores iniciantes e fluentes. A quantidade corresponde a 77% de todos os estudantes avaliados.

O número aumentou em relação a 2023, quando 220,8 mil terminaram o 2º ano do ensino fundamental sabendo ler.

Em 2024, foram aplicadas duas edições da prova: uma no primeiro e outra no segundo semestre. O período mostra um avanço de 57%, se comparados os dois exames.

Na primeira edição, aplicada em março de 2024, 48% dos estudantes foram considerados leitores iniciantes e fluentes (181.586). Na segunda etapa, o percentual nesses dois níveis subiu para 77% (286.676) entre todos os estudantes que participaram da prova.

São considerados leitores fluentes aqueles que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

A avaliação foi feita com estudantes do 2º ano, com uso de um aplicativo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). A ferramenta gravou a leitura dos alunos.

O monitoramento faz parte das estratégias do governo de São Paulo, com objetivo de alcançar 90% de estudantes leitores — em nível inicial ou fluente — até 2026.

