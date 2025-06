Operação da PF e CGU mira contratos de saúde em cidade do Piauí e bloqueia R$ 3,5 milhões Entre os crimes apurados estão fraude em licitação, sonegação fiscal, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 10h34 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h41 ) twitter

As investigações foram iniciadas a partir de um documento produzido pela CGU, em 2021 Divulgação/CGU - 25.6.2025

Servidores da CGU (Controladoria-Geral da União) e agentes da Polícia Federal cumprem, nesta quarta-feira (25), oito mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura crimes como fraude em licitação, sonegação fiscal, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.

As irregularidades envolvem a contratação de uma cooperativa para a prestação de serviços complementares de saúde pelo município de Picos, no Piauí.

A investigação identificou pagamentos indevidos à contratada que somam R$ 3.519.960,63. Por esse motivo, a Justiça autorizou o bloqueio de bens dos investigados no mesmo valor.

De acordo com a CGU, as apurações começaram em 2021, após a emissão de um relatório técnico que apontou graves irregularidades no processo licitatório — como indícios de fraude nas pesquisas de preços para definição do valor estimado dos serviços e favorecimento à empresa vencedora da licitação.

Além dos repasses irregulares, foi constatado que a cooperativa atuava apenas como intermediadora de mão de obra, utilizando uma “manobra” para pagar menos impostos, sem reduzir os valores cobrados do município.

Análises financeiras também revelaram indícios consistentes de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Denúncias

A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém a plataforma Fala.BR para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre esta operação ou outras irregularidades pode encaminhá-las por meio do formulário eletrônico disponível no sistema.

As denúncias podem ser anônimas. Para isso, basta escolher a opção “Não identificado”. O cadastro deve seguir as seguintes instruções:

No campo “Sobre qual assunto você quer falar?”, selecione “Operações CGU” ;

; No campo “Fale aqui”, informe o nome da operação e a unidade da federação onde ela foi deflagrada.

