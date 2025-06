PF apreende helicóptero e bloqueia R$ 12 mi em operação contra vazamento de dados Policiais cumprem três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca em São Paulo São Paulo|Do R7 25/06/2025 - 08h38 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h38 ) twitter

Um dos episódios investigados envolve a tentativa de restituição de um helicóptero de luxo Divulgação/PF - 25.6.2025

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (25), um helicóptero de luxo durante uma operação que busca desarticular um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos e particulares.

Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão. Todas as medidas foram autorizadas pela Justiça de São Paulo, que também determinou o bloqueio de R$ 12 milhões ligados ao grupo investigado.

Segundo a PF, os alvos atuavam para favorecer ilegalmente pessoas investigadas em inquéritos criminais, mediante o pagamento de vantagens indevidas.

Entre os itens apreendidos estão armas, dinheiro, carros e um helicóptero

Entre os crimes apurados estão o arquivamento irregular de procedimentos policiais, o repasse clandestino de informações protegidas por sigilo, além da intermediação ilícita e apresentação de documentos falsos para a restituição de bens apreendidos.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, quebra de sigilo bancário e advocacia administrativa. As investigações seguem em andamento sob sigilo.

