Operação na Bahia mira cinco suspeitos de integrar grupo de extermínio Entre os alvos, estão três policiais militares; armas, munições e telefones foram apreendidos Cidades|Do R7 10/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 09h47 )

Segundo os investigadores, três dos alvos desta quinta são policiais militares. Reprodução/MPBA - 10.4.2025

Uma operação conjunta entre o MPBA (Ministério Público da Bahia) e a Corregedoria-Geral da SSP (Secretaria de Segurança Pública) estadual cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a cinco homens suspeitos de integrar um grupo de extermínio. Segundo os investigadores, três dos alvos desta quinta-feira (10) são policiais militares.

Entre os itens apreendidos estão armas de fogo, munições, aparelhos de telefonia celular, dispositivos eletrônicos e documentos. O material será submetido à conferência e análise pela Force, Correg e Gaeco e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis, visando fortalecer o conjunto probatório e delimitar a participação de cada um dos envolvidos.

As investigações tiveram início após a morte de um homem em 13 de novembro de 2022, no centro de Vitória da Conquista. Segundo as apurações, a vítima havia sido detida no dia anterior, 12 de novembro, sob acusação de tentativa de furto em um supermercado localizado na cidade de Poções, de propriedade dos suspeitos.

Após ser encaminhada ao Plantão Central de Vitória da Conquista e cumprir os procedimentos legais, a vítima foi liberada. No entanto, após deixar o local, foi vista caminhando a pé até ser abordada por um motorista em um veículo não identificado. Posteriormente, foi encontrada morta na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em Vitória da Conquista.

