Projeto na pauta do Senado proíbe empréstimo consignado sem autorização clara e expressa Proposta cita proteção a idosos na concessão de crédito e está prevista para votação nesta quinta-feira (10) Brasília|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 )

Proposta tem como intuito proteger idosos Marcelo Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Um projeto que proíbe instituições financeiras de conceder empréstimo consignado sem autorização do beneficiário está na pauta de votação do Senado desta quinta-feira (10).

A proposta é voltada para proteger idosos que recebem empréstimos sem terem feito a solicitação.

Entre os pontos, o texto prevê que, se o empréstimo consignado acontecer sem a autorização do beneficiário, o citado poderá ficar sem pagar qualquer valor. A instituição financeira ainda poderá pagar uma multa de 10%, caso algo seja cobrado.

O projeto passou por comissões da Casa, como a de Direitos Humanos, de Transparência e a de Fiscalização e Controle. A proposta já foi aprovada pela Câmara.

Outros itens da pauta do Plenário são três projetos de decreto legislativo que tratam de acordos internacionais:

PDL 321/2024: trata de acordo assinado entre Brasil e República da Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) sobre serviços aéreos;

PDL 202/2021: trata de acordo assinado entre Brasil e Armênia para cooperação técnica;

PDL 1.129/2021: trata de acordo assinado entre Brasil e Guatemala para cooperação científica e técnica.

