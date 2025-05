PCC: vídeos mostram entrega de Tuta, braço direito de Marcola, da Bolívia para as mãos da PF Após prisão em Santa Cruz de la Sierra, operador financeiro da facção criminosa foi levado a Corumbá (MS), de onde segue para Brasília Cidades|Ciro Barros e Márcio Neves, repórteres investigativos da RECORD, e Natália Martins, produtora da RECORD 18/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h04 ) twitter

Avião da PF vai levar Tuta, braço direito de Marcola no PCC, de Corumba (MS) para Brasília (DF) Reprodução/RECORD

A RECORD obteve as primeiras imagens da transferência de Tuta, operador financeiro do PCC e braço direito de Marcola, da Bolívia para o Brasil neste domingo (18).

Expulso pela Justiça do país após ser preso, em Santa Cruz de la Sierra, Tuta foi entregue por agentes da Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen da Bolívia à PF (Polícia Federal).

Inicialmente, ele foi levado a Corumbá (MS), que faz fronteira com a Bolívia. De lá, ele será levado em um avião da PF para o Distrito Federal, onde vai cumprir pena e ficar à disposição da Justiça na Penitenciária Federal de Brasília.

Assista à transferência de Tuta, operador do PCC:

Braço direito de Marcola chega à PF em Corumbá:

