Procurado pela Interpol, Tuta, operador financeiro do PCC, é preso na Bolívia Braço direito e considerado substituto de Marcola na facção, Marcos Roberto de Almeida estava foragido desde 2020 Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 17/05/2025 - 07h46 (Atualizado em 17/05/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tuta é considerado o substituto de Marcola no comando do PCC Reprodução/RECORD

A Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen da Bolívia prendeu nesta sexta-feira (16) Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, considerado o braço direito e substituto de Marcola no comando do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como operador financeiro da facção, ele já foi condenado a 12 anos e meio de prisão pela 1ª Vara de Crimes Tributários por associação criminosa e lavagem de dinheiro e teria movimentado mais de R$ 1 bilhão no mundo do crime.

A prisão aconteceu durante uma operação em Santa Cruz de la Sierra, quando o criminoso teria apresentado documento falso.

Tuta estava foragido da Justiça brasileira desde 2020 e seu nome consta na Lista de Difusão Vermelha da Interpol.

‌



O criminoso ficou conhecido nacionalmente quando uma mensagem dele a um comparsa foi interceptada pela PF (Polícia Federal). Na mensagem, Tuta afirma que escapou da polícia “salvo pela R”. Investigadores apontaram que ele teria pago R$ 5 milhões em propina para policiais da Rota.

As autoridades brasileiras agora aguardam a confirmação oficial da identidade dele. A Bolívia pode expulsá-lo ou extraditá-lo ao Brasil.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.