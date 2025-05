Bolívia expulsa e manda de volta ao Brasil operador do PCC e braço direito de Marcola Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, foi preso na sexta (16) em Santa Cruz de la Sierra ao tentar renovar documento de identidade Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 18/05/2025 - 11h19 (Atualizado em 18/05/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tuta é considerado o braço direito e substituto de Marcola no comando do PCC Divulgação/Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico – 16.05.2025

Ao invés de optar pela extradição, a Justiça da Bolívia decidiu expulsar o brasileiro Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, após audiência judicial na manhã deste domingo (18). O criminoso chegou ao Brasil pelo Mato Grosso do Sul e será transferido ainda hoje para a Penitenciária Federal de Brasília.

Foragido desde 2020, Tuta estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol e foi preso por autoridades bolivianas ao tentar renovar uma identidade falsa no país. O criminoso é operador financeiro do PCC e braço direito de Marcola.

Tuta foi preso na última sexta-feira (16), quando tentou renovar um documento de identidade falso em um posto do governo boliviano em um shopping de Santa Cruz de la Sierra.

Ele é apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como operador financeiro da facção e já foi condenado a 12 anos e meio de prisão por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Tuta teria movimentado mais de R$ 1 bilhão do crime.

‌



O criminoso ficou conhecido nacionalmente quando uma mensagem dele a um comparsa foi interceptada pela PF (Polícia Federal). Na mensagem, Tuta afirma que escapou da polícia “salvo pela R”. Investigadores apontaram que ele teria repassado R$ 5 milhões em propina para policiais da Rota.

Tuta, possível substituto de Marcola no comando do PCC, apresentou documento falso na Bolívia Reprodução/RECORD

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.