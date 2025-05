Operador do PCC preso: veja RG falso que Tuta, braço direito de Marcola, quis renovar na Bolívia Suspeito de lavar R$ 1 bilhão do crime, Marcos Roberto de Almeida estava foragido desde 2020 e foi preso em Santa Cruz de la Sierra Internacional|Valéria Valente, da RECORD 17/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 15h22 ) twitter

Tuta, possível substituto de Marcola no comando do PCC, apresentou documento falso na Bolívia Reprodução/RECORD

A RECORD obteve com exclusividade o documento de identidade que Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, tentou renovar em um órgão oficial da Bolívia nesta sexta-feira (16).

Braço direito de Marcola, operador financeiro do PCC e suposto substituto do criminoso no comando da facção, Tuta foi preso em Santa Cruz de la Sierra pela Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen da Bolívia.

Tuta estava na lista vermelha da Interpol desde a Operação Shark, de 2020. Os agentes da Interpol, chamados por funcionários públicos, retiraram Tuta de posto de atendimento do governo boliviano, localizado em um shopping.

O operador financeiro do PCC foi preso em flagrante por falsidade ideológica.

O RG que Tuta mostrou às autoridades bolivianas pertence a Maycon Gonçalves da Silva, natural de Canoas (RS).

Agora, ele deverá ser expulso do país, o que vai acelerar o retorno ao Brasil.

Prisão de operador do PCC

Tuta é apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como operador financeiro da facção. Ele já foi condenado a 12 anos e meio de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro e teria movimentado mais de R$ 1 bilhão no mundo do crime.

