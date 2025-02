Pedido falso de Fernanda Torres por ajuda para ir ao Oscar viraliza: ‘Teria R$ 300?’ Nas redes sociais, internautas compartilharam suposta mensagem; dinheiro seria usado na compra de passagens Cidades|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 10h50 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h09 ) twitter

Suposta mensagem foi publicada no X Reprodução/Redes Sociais/X/@novteu - 23.1.2025

Um pedido inusitado chamou a atenção de internautas nas redes sociais nesta sexta-feira (24): uma pessoa se passando pela atriz Fernanda Torres, a segunda brasileira indicada no Oscar ao prêmio de melhor atriz, teria pedido R$ 300 para ‘comprar as passagens’ para ir até a premiação, que acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles (EUA). Quem enviou a mensagem deixa até mesmo um Pix para a quantia ser enviada. Garante, ainda, a devolução do empréstimo na segunda-feira.

Outra parte que chamou atenção dos internautas é o trecho em que, supostamente, o autor da mensagem afirma que o valor seria devolvido na próxima segunda (27). Reprodução/Redes Sociais/X/@novteu - 23.1.2025

O R7 tenta contato com um dos usuários que recebeu a mensagem. Vale destacar que a mensagem não foi enviada pela atriz e o teor configura uma tentativa de aplicar um golpe.

Além da indicação de Fernanda Torres, que se junta à mãe como as únicas brasileiras a terem sido indicadas na categoria, o filme “Ainda Estou Aqui” ainda concorre como Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme, a categoria mais alta na premiação.

Golpe com celebridades

Não é a primeira vez que o nome de uma celebridade é usado para tentar cometer golpes. Neste mês, uma mulher francesa perdeu R$ 5,2 milhões ao cair em um golpe em que acreditava estar vivendo um romance virtual com o ator norte-americano Brad Pitt. Ela recebia fotos e mensagens do criminoso, que usou até inteligência artificial. Pitt se pronunciou logo depois e afirmou que golpistas se aproveitam do forte vínculo entre fãs e celebridades.

“Um lembrete importante é não responder a mensagens online não solicitadas, especialmente de atores que não estão presentes nas redes sociais”, pontuou o astro de Hollywood.

