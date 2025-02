Oscar 2025: imprensa internacional repercute as indicações de 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

O filme Ainda Estou Aqui foi indicado em três categorias do Oscar 2025 — Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Torres — nesta quinta-feira (23), e a imprensa internacional considerou as nomeações como “surpresa”. Segundo a revista norte-americana Variety, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro já tinha surpreendido e dado ainda mais destaque para o título. De acordo com a publicação, já era prevista a indicação de longa-metragem internacional, mas não para melhor filme, principal categoria da premiação mais importante do cinema.



O LA Times, também dos Estados Unidos, classificou a atriz e o longa como “excelentes”, e afirmou que “este é um ótimo dia para o Brasil ”. O jornal destacou ainda que Ainda Estou Aqui entrou na lista da principal categoria “sorrateiramente” e foi favorecido pelo número expressivo de bilheteria do filme nos EUA. O britânico The Guardian também destacou as nomeações como “uma série de surpresas”, inclusive a indicação de Torres.



Já o americano Hollywood Reporter dedicou uma matéria à atriz brasileira nomeada e relembrou a indicação de Fernanda Montenegro — mãe de Fernanda Torres — em 1999, e destacou que a atriz deve estar muito orgulhosa do feito da filha.