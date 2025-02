‘É difícil descrever tudo que sentimos’, diz produtor de ‘Ainda Estou Aqui’ sobre indicação ao Oscar

Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro pela atuação em Ainda Estou Aqui, as expectativas de indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz estavam altas para o produtor Rodrigo Teixeira.

“Estávamos confiantes nessas categorias, mas o que pegou de surpresa foi o Melhor Filme”, afirma Teixeira, em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (23).

Ele acredita que a premiação de Torres ampliou a percepção do longa, que ganhou mais visibilidade e, consequentemente, mais votantes da Academia. “É muito difícil descrever a emoção que sentimos”, ressalta.