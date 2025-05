PF apreende mochilas com dinheiro vivo em operação contra desvios de verbas federais em AL Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades e o sequestro de R$ 8 milhões dos investigados Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h43 ) twitter

Justiça autorizou o sequestro de bens no valor de mais dee R$ 8 milhões Reprodução/PF - 15.5.2025

A Polícia Federal apreendeu diversas mochilas com dinheiro vivo durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Alagoas, nesta quinta-feira (15).

As ações fazem parte da Operação Pedágio Norte, cujo objetivo é aprofundar as investigações sobre o possível desvio de recursos públicos federais.

Nas imagens divulgadas, é possível ver dezenas de notas de R$ 200, R$ 100 e R$ 50, além de outros objetos recolhidos pelos agentes federais.

Cédulas foram descobertas durante buscas policiais Divulgação/PF - 15.5.2025

Ao todo, os policiais federais estiveram em 11 endereços ligados aos investigados. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens dos envolvidos.

‌



Os mandados foram cumpridos nas seguintes cidades alagoanas:

São Luís do Quitunde;

Paripueira;

Maceió;

Satuba.

Cédulas foram descobertas durante as ações de busca dos policiais federais Divulgação/PF - 15.5.2025

As apurações começaram após a identificação de indícios de irregularidades na execução de um contrato firmado entre um município de Alagoas e uma empresa de locação de veículos, no período de 2020 a 2024.

‌



Segundo a Polícia Federal, os supostos desvios eram realizados por meio de transferências de valores da empresa para um familiar de um servidor público do município contratante, além de saques em espécie nas contas da empresa contratada, com possível repasse dos valores em circunstâncias que sugerem tentativa de ocultação.

Cédulas foram descobertas durante as ações de busca dos policiais federais Reprodução/PF - 15.5.2025

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, fraude em contrato com a Administração Pública, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

