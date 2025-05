PF aponta lavagem de dinheiro em 6 empresas ligadas a alvos de investigação de fraudes no INSS Corporação identificou que a maioria dos descontos foi feita sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS Brasília|Do R7, em Brasília 14/05/2025 - 11h10 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h28 ) twitter

Operação faz parte das apuração de suposto esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

As investigações da Polícia Federal indicaram que ao menos seis empresas ligadas aos alvos da operação desta quarta-feira apresentam indícios de lavagem de dinheiro no suposto esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Cícero Marcelino, Ingrid Pikinskeni e Carlos Roberto Lopes (saiba mais abaixo).

Todos eles têm vínculos com a Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil), uma das entidades investigadas. O R7 tenta contato com os citados, e o espaço permanece aberto para manifestações.

Segundo as investigações, Carlos Roberto Lopes era o presidente da Conafer, e Cícero Marcelino atuava como assessor da instituição. Já Ingrid seria companheira de Cícero.

A partir dessas relações, os investigadores identificaram que a confederação teria recebido mais de R$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social.

Ainda segundo o relatório, R$ 812 mil foram repassados para o presidente da entidade, que em seguida teria enviado os valores a Cícero, Ingrid e a empresas do casal.

Contudo, documentos fiscais apontam que Ingrid teria devolvido mais de R$ 746 mil a Carlos Roberto, após ter recebido R$ 474,6 mil — levantando suspeitas quanto à origem e ao propósito dos repasses. Outro ponto que chamou atenção dos investigadores é que Lopes declarou renda mensal de R$ 40 mil.

“Segundo o órgão comunicante, a Conafer — associação presidida por Carlos Roberto Lopes — realiza cobranças de pequenos valores, entre R$ 25,00 e R$ 40,00, diretamente da contribuição social de seus associados. Os recursos são transferidos por TEDs mensais, posteriormente direcionados a Cícero Marcelino, caracterizando uma movimentação financeira superior ao perfil informado”, apontaram os investigadores.

No caso de Cícero Marcelino, a investigação identificou o recebimento de R$ 291,5 mil oriundos de Lopes.

“Observou-se um alto volume de transações com empresas das quais ele detém participação; além disso, foi possível identificar valores elevados movimentados com empresas nas quais sua companheira, Ingrid Pikinskeni, é sócia ou possui vínculo”, detalha o relatório.

Repasses suspeitos

Entre os repasses considerados suspeitos, destaca-se a movimentação de empresas de propriedade de Marcelino ou Ingrid.

Em um dos casos, uma empresa que atua na organização de feiras, congressos, exposições, festas e eventos recebeu R$ 27 milhões da Conafer e outros R$ 600 mil de uma organização ligada a Ingrid. Essa mesma empresa teria repassado grandes montantes ao próprio Cícero ou a outros negócios do casal.

“Além disso, a movimentação de recursos de volta ao remetente sugere um possível ciclo de lavagem de dinheiro, no qual os valores recebidos podem estar sendo redirecionados para camuflar a verdadeira origem dos recursos”, diz o relatório.

Outra empresa, segundo a investigação, recebeu R$ 107 milhões da Conafer e R$ 2,6 milhões de outra entidade vinculada a Ingrid. Parte desses valores também teria sido repassada para empresas controladas por Cícero e pela companheira.

COAF

Para o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), há diversos indícios de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, como:

Volume movimentado acima do faturamento declarado;

Enquadramento fiscal incompatível com a movimentação;

Velocidade incomum nas entradas e saídas de recursos, destoando de empresas com porte e atividade semelhantes.

Consideração final

O relatório de inteligência financeira concluiu que há indícios e elementos relevantes para sustentar a investigação, além de apontar para uma “rede complexa de fluxos financeiros suspeitos, indicando possíveis práticas de lavagem de dinheiro e desvio de recursos.”

O documento finaliza afirmando que “esses fluxos sugerem um mecanismo de dispersão de recursos por meio de entidades e empresas controladas por indivíduos ligados à associação e ao esquema.”

