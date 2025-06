PF apura esquema de falsificação de diplomas nas áreas de saúde, direito e engenharia Policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão em 11 estados e no DF Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 08h13 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h13 ) twitter

Segundo a PF, ao menos oito profissionais estsriam atuando com os diplomas falsos Divulgação/PF/Arquivo

A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (11), 25 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de falsificar e comercializar diplomas de ensino superior nas áreas de saúde, engenharia, direito, educação física, entre outras.

Os investigadores identificaram uma página na internet que, com aparência legítima, exibia diversos diplomas falsos em nome de terceiros. O material era oferecido à venda por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Os documentos abrangiam cursos como Direito, Psicologia, Engenharias, Biomedicina, Fisioterapia, Administração, Educação Física, entre outros.

Um dos alvos da operação é a residência do principal suspeito de liderar o esquema, além de endereços ligados a diversos beneficiários da fraude.

‌



A PF já identificou ao menos 33 diplomas fraudulentos associados ao mesmo ambiente virtual. A investigação começou após a detecção de um diploma falso apresentado na solicitação de registro profissional.

Pelo menos oito dos beneficiários já estariam com registros ativos em conselhos de classe, exercendo funções diretamente ligadas às áreas declaradas de forma fraudulenta.

‌



Os investigados poderão responder por falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, exercício ilegal de profissão, receptação, entre outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.

“A Polícia Federal também está comunicando os conselhos profissionais competentes para que sejam adotadas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis em relação aos registros obtidos por meio de documentação falsa”, informou a corporação.

‌



