Haddad vai à Câmara nesta quarta para discutir IR e consignado com garantia do FGTS

Fernando Haddad deve ser questionado sobre Crédito do Trabalhador e isenção do IR Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 03/06/2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de uma reunião conjunta na Câmara dos Deputados às 10h desta quarta-feira (11). O encontro ocorre em meio ao debate sobre compensações com o recuo nas mudanças no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Entre os temas que devem ser abordados estão a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000, além do empréstimo consignado com garantia do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A reunião conjunta foi convocada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Fiscalização Financeira e Controle. Ao todo, cinco parlamentares apresentaram requerimentos para a realização do encontro.

IOF ‘recalibrado’

Nessa terça-feira (10), Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad para tratar das alternativas ao aumento do IOF. Logo após o encontro, o governo federal confirmou que irá propor uma alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre investimentos.

No último fim de semana, Haddad se reuniu com os líderes do Congresso Nacional para acertar detalhes da proposta.

Entre as medidas estão:

Corte de 10% nas isenções fiscais;

Aumento de 12% para 18% do imposto sobre o lucro das casas de apostas;

Elevação das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido das empresas de tecnologia financeira e instituições de pagamento;

Alíquota de 5% sobre investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio.

