Poupança registra o maior ganho real desde 2020, com a alta da taxa Selic O desempenho atingiu 11,29%, com um ganho real de 3,59%; no entanto, investimento não é o melhor retorno do mercado financeiro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 03h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alta da Selic faz poupança atingir desempenho de 11,29%, com ganho real de 3,59% FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.04.2014

A caderneta de poupança registrou rentabilidade real recorde no acumulado dos primeiros meses deste ano, no maior nível desde 2020. Segundo levantamento da Economatica, o índice atingiu 11,29%, com rendimento real de 3,59%, considerando o acumulado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), da inflação oficial do país, até 30 de abril.

A aplicação financeira mais tradicional do país tem tido resultados que superam a taxa de inflação desde 2022. No entanto, não é o melhor retorno do mercado financeiro.

A poupança tem registrado recorde de retirada. De janeiro a maio deste ano, os brasileiros sacaram R$ 51,77 bilhões a mais do que depositaram na caderneta, de acordo com dados do Banco Central.

O movimento ocorre em meio aos juros elevados, que reduzem a competitividade da poupança frente a outros investimentos.

‌



Com a alta da taxa básica de juros, a Selic, a aplicação tem perdido recursos. Além disso, a oferta de investimentos de baixo risco que rendem mais, como títulos do Tesouro Direto, também motiva o desinteresse pela poupança.

Ganho real da poupança Arte/R7

Para Fernando Marx, contribuidor do TC Cosmos, “a caderneta ter vencido da inflação não muda o fato de ser uma aplicação ruim pela ótica de custo de oportunidade”.

‌



Pela regra vigente, a poupança paga 0,5% ao mês mais a TR, quando a Selic (taxa básica de juros da economia) está acima de 8,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,75%.

“Apesar de ser isento de Imposto de Renda, o rendimento da poupança é inferior ao rendimento do Tesouro Selic. Logo, apesar do ganho real no período, o investidor teria ganho mais caso tivesse deixado seu capital investido em LFT (Tesouro Selic), por exemplo”, avalia Marx.

‌



O consultor financeiro Renan Diego afirma que desempenho da poupança é explicado pela alta da taxa Selic. “A poupança tem um rendimento atrelado a essa taxa básica de juros. Quando a gente olha para esse rendimento, que em tese é alto, na verdade, só obteve esse ganho porque a nossa taxa está alta, em 14,75% ao ano nesse momento”, explica.

Para ele, outros tipos de investimentos tão seguros quanto a poupança, como CDBs de instituições bancárias de médio à grande porte, que tem um rendimento ainda melhor, além de ter liquidez diária.

“A poupança pode parecer ser ótima, mas vale mais a pena buscar eficiência fora dela, como o CDB e o Tesouro Selic. Precisamos sempre comparar com a taxa básica de juros, a renda fixa hoje está a 14,75%“, conclui.

Raio X do investimento

A poupança rende 0,5% ao mês mais a TR quando a taxa Selic (taxa básica de juros da economia) está acima de 8,5% ao ano.

Atualmente a taxa Selic está em 14,75% ao ano.

A TR (Taxa Referencial) é um índice usado para corrigir alguns investimentos.

O rendimento é creditado mensalmente na data de aniversário do depósito (dia em que o dinheiro foi depositado).

Retiradas antes do aniversário do depósito não geram rendimento.

A poupança é isenta de Imposto de Renda.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.