PF desarticula quadrilha chinesa suspeita de aliciar brasileiras para exploração sexual na Ásia Investigações começaram após denúncia de que jovem de 22 anos estaria em cárcere privado; ela retornou ao Brasil no domingo Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 08h27 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h27 )

Agentes da PF receberam jovem de 22 anos que chegou ao Brasil nesse domingo Reprodução/PF - 8.6.2025

A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha formada por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, que usava falsas promessas de emprego para aliciar jovens brasileiras e levá-las ao sudeste asiático, onde eram exploradas sexualmente. As vítimas eram enviadas principalmente para Myanmar, país localizado no sul da Ásia.

As investigações começaram após a denúncia de que uma jovem de 22 anos, moradora de Pernambuco, estaria sendo mantida em cárcere privado e submetida à exploração sexual em um hotel da região.

Com a confirmação das informações, o nome da vítima foi incluído na lista azul da Interpol — utilizada para coletar dados adicionais sobre a identidade, localização ou atividades de pessoas envolvidas em investigações criminais.

A ação possibilitou o resgate da jovem, cujo nome não foi divulgado. Ela retornou ao Brasil no último domingo (8).

Operação

A operação foi realizada na última sexta-feira (6), quando foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e medidas cautelares diversas contra dois cidadãos chineses, detidos no momento em que desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em voo procedente do Camboja.

Também foram executadas medidas cautelares contra uma brasileira, além do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de São Paulo.

As investigações continuam, e os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual.

