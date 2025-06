PF diz ao Supremo que Eduardo Bolsonaro não respondeu às notificações sobre inquérito A corporação afirmou que foram realizadas tentativas de contato por meio do número divulgado na página da Câmara dos Deputados e por aplicativo de mensagens Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/06/2025 - 17h02 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h03 ) twitter

PF diz ao Supremo que Eduardo Bolsonaro não respondeu a notificações sobre inquérito Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 04/02/2025

A Polícia Federal informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro não respondeu às tentativas de contato para notificá-lo sobre a abertura de inquérito para investigar possíveis crimes de obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, tem reiteradamente feito declarações públicas e postagens em redes sociais em que afirma estar atuando para que o governo norte-americano imponha sanções a ministros do STF.

“Ressalto que, conforme comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico, as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários, conforme registros de entrega. Todavia, até a presente data, não houve qualquer retorno, manifestação ou resposta por parte do destinatário”, disse a PF.

A corporação afirmou ainda que foram realizadas tentativas de contato telefônico por meio do número divulgado na página da Câmara dos Deputados e por aplicativo de mensagens.

Conforme a representação criminal do Ministério Público, as manifestações de Eduardo têm tom intimidatório e vêm se intensificando à medida que avança a tramitação da ação penal em que o ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa para atentar contra o Estado Democrático de Direito após as eleições de 2022.

