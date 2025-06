Governo vai baixar IOF e rever isenções fiscais, anuncia Haddad Medida foi anunciada após a reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre Brasília|Do R7 09/06/2025 - 00h31 (Atualizado em 09/06/2025 - 00h49 ) twitter

Foto, Ministro Fernando Haddad, Senador Davi Alcolum. Nesta Correio do Povo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai rever o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Medida foi anunciada após a reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo o ministro, todos os pontos do decreto serão revistos. Como alternativa para manter as contas públicas, o governo vai publicar uma medida provisória revendo isenções fiscais. Durante a semana, devem ser apresentados mais detalhes das medidas.

“O decreto será refeito“, disse Haddad. Segundo ele, no entanto, o novo texto só será apresentado após a volta do presidente Lula, que está em viagem a oficial a França.

Hugo Motta comemorou o resultado da reunião, que chamou de “noite histórica”. Segundo ele, além do acordo sobre o IOF, foi muito importante o debate sobre as isenções fiscais. “Para resolver a situação, uma medida provisória menos danosa do que a continuidade do IOF. Tivemos a oportunidade de inaugurar um debate que é discutir as isenções fiscais, que está chegando a um nível insuportável”, afirmou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também ressaltou esse mesmo ponto. “Nós estamos juntos para buscar uma solução estrutural para o Estado brasileiro em relação as contas públicas e ter a coragem de enfrentar um tema muito sensível, a possibilidade de iniciarmos um debate em relação as isenções tributárias no Brasil”, destacou.

