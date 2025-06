PF investiga empresa por golpe com criptomoedas; prejuízo é de R$ 50 mi a mais de 400 pessoas Homem, que não teve a identidade revelada, foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta Cidades|Do R7 12/06/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h21 ) twitter

Ao todo, prejuízo pode ultrapassar os R$ 50 milhões e mais de 400 vítimas foram identificadas Reprodução/PF/Arquivo

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, um mandado de prisão contra um sócio de uma empresa no Paraná, acusado de não repassar rendimentos a investidores de criptomoedas.

Segundo informações da corporação, o prejuízo pode ultrapassar R$ 50 milhões, com mais de 400 pessoas lesadas.

Os investigadores também descobriram que o patrimônio do homem e de pessoas próximas teve um “aumento expressivo” a partir de 2024, com indícios de aquisição de carros importados, viagens ao exterior, imóveis e outros bens de luxo.

Estão sendo cumpridos doze mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa (PR), incluindo residências de sócios, operadores financeiros e beneficiários do esquema.

Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o principal sócio da empresa investigada, além de um mandado de apreensão de veículo em Curitiba (PR).

A PF entrou no caso após receber denúncias de investidores que não conseguiam reaver os valores aplicados junto à empresa. Segundo relatos, no início de 2025, o sócio alegou problemas com uma exchange de criptomoedas — plataforma que permite a compra, venda e negociação de moedas virtuais.

