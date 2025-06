CPI das Bets decide nesta quinta se pede indiciamento de Virginia, Deolane e empresários Relatório propõe fim do jogo do Tigrinho e restrição de apostas para inscritos no CadÚnico Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca e Deolane Bezerra são apontadas em relatório de CPI das Bets Reprodução/Instagram - Arquivo

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets vota o relatório final da investigação nesta quinta-feira (12) e vai decidir se pede o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Deolane Bezerra.

O documento também propõe banir jogos como o Tigrinho e proibir que pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) possam participar de apostas, além de mudanças de regras no uso e publicidade de aplicativos.

Um dos desafios para a aprovação dos pedidos do relatório será a presença mínima de senadores na sessão da comissão. A falta de apoio de congressistas pode impedir a votação do documento.

Apesar disso, a relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), promete que levará as considerações a autoridades policiais, do Judiciário e do Ministério Público Federal mesmo se o relatório não for aprovado.

‌



“Nós entregaremos o relatório para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e também para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.”

Influenciadoras na mira

Thronicke pede o indiciamento de Virginia pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.

‌



Além disso, a senadora propõe indiciar Deolane pelos delitos de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, bem como pelas contravenções penais de loteria não autorizada e jogo de azar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Restrições ao CadÚnico

No relatório final, Thronicke sugere um projeto de lei para proibir que pessoas inscritas no CadÚnico façam apostas em jogos. A ideia é impedir que recursos de programas sociais banquem as bets.

‌



Dados do Banco Central mostram que beneficiários do Bolsa Família chegaram a gastar R$ 3 bilhões em apostas em agosto de 2024, com um gasto médio de R$ 100 por aposta.

“Freio de arrumação”

O relatório propõe 20 medidas para implementar um chamado “freio de arrumação” ligado às bets. O documento considera que a autorização para apostas não detalha outras práticas que devem ser aliadas para tratar o vício em jogos, como atendimento em saúde e direitos de consumidores.

“Quase 40% dos apostadores exibem sinais de transtorno do jogo, o endividamento familiar bate recordes, conflitos domésticos se multiplicam e o Sistema Único de Saúde absorve, sem financiamento adequado, a crescente demanda por atendimento especializado”, diz trecho do relatório.

Como resposta, o relatório propõe ao Poder Executivo a criação de um portal oficial com informações acessíveis e organizadas sobre o transtorno do jogo e estratégias de prevenção.

Veja a lista com todos os pedidos de indiciamento sugeridos no relatório

Adélia de Jesus Soares - ex-BBB, advogada e influenciadora;

Ana Beatriz Scipiao Barros - influenciadora;

Bruno Viana Rodrigues - empresário do setor de bets;

Daniel Pardim Tavares Gonçalves - dono de empresa suspeita de operar jogos ilegais;

Deolane Bezerra dos Santos - advogada e influenciadora;

Erlan Ribeiro Lima Oliveira;

Fernando Oliveira Lima - empresário de bets, conhecido como Fernandim OIG;

Jair Machado Junior;

Jorge Barbosa Dias - empresário do setor de bets;

José Daniel Carvalho Saturnino - empresário apontado como dono de bet;

Leila Pardim Tavares Lima -contadora, mulher de Daniel Pardim;

Marcella Ferraz de Oliveira;

Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva;

Pâmela de Souza Drudi - mulher de Fernando Oliveira Lima;

Toni Macedo da Silveira Rodrigues;

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa - influenciadora.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp