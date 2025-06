Avião de traficantes é apreendido pela Polícia Federal em Jataí (GO) A apreensão fez parte de uma operação que teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que transportava drogas em aviões de pequeno porte Goiás Record|Do R7 11/06/2025 - 19h58 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal apreendeu um avião usado por traficantes em Jataí (GO). A apreensão fez parte de uma operação que teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que transportava drogas em aviões de pequeno porte. A ação também ocorreu no Mato Grosso e no Paraná, focando em proprietários, mecânicos e pilotos das aeronaves.